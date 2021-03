«Occupation Double Chez Nous»: le meilleur joueur a gagné (pour une fois)

Sacha Bourque via Noovo

La quatorzième saison d’Occupation Double aura été marquée par des revirements pour lesquels la production peut certainement se féliciter, et d’autres dont elle se serait probablement bien passé.

Un détail que Lady Pagaille/Capitaine Twist et ses acolytes n’auraient pu prévoir, cependant, c’est à quel point plusieurs candidats seraient en mesure cette année d’effectuer un parcours (presque) parfait.

Parfait dans le sens de sans bévue majeure. Parfait en ce qui a trait à leur capacité à se tenir tranquille, à savoir quand faire profil bas, et ce, sans être oublié au montage pour autant.

Les meilleurs candidats d’OD Chez Nous ont su tenir tête à la production en ne laissant pas quelques twists miner leur moral ou leur faire perdre leur sang-froid.

Mais au final, avoir vu autant de couples solides (dans le jeu, on s’entend) se former aussi rapidement aura mené à une succession d’éliminations dénuées de suspense ou d’impact réel sur la suite des choses.

L’heure était venue, ce dimanche 29 novembre, de couronner l’un des trois couples finalistes. Et au bout d’environ 90 minutes de beaux paysages et de bons sentiments, le public a tranché, et a fait gagner le couple le plus méritant.

Les vrais leaders

Sans surprise, Julie Munger est repartie avec les 10 000 dollars qui venaient avec le titre de candidat coup de cœur de la saison.

La place de la diversité corporelle à Occupation Double ayant fait beaucoup jaser au cours des dernières semaines, cette victoire était acquise depuis longtemps pour celle qui, espérons-le, aura su paver la voie pour un important remaniement au niveau de l’élaboration des castings des saisons à venir.

Ayant obtenu leurs billets pour la grande finale in extremis grâce à l’ultime twist ultime, Vincent et Noémie n’ont pas volé leur victoire.

Désolé pour les amateurs d’amour, d’eau fraîche et de géographie qui auraient préféré voir Andréanne et Carl avec un C repartir avec les clés du condo, mais Vincent a réussi à «jouer la game» sans y perdre son intégrité, parvenant sans trop d’effort à dissocier les termes «joueur» et «visage à deux faces».

Ce qui n’est pas peu dire si nous considérons la longue histoire d’Occupation Double.

Une qualité que le public a visiblement su reconnaître, lui qui favorise rarement les participants qui s’affichent aussi clairement comme des adeptes du jeu.

En fait, il fut souvent le seul candidat à prendre l’aventure pour ce qu’elle est : un jeu (et non seulement un camp de vacances), notamment lorsqu’il a tout fait pour en faire respecter les règles en convainquant ses confrères de mettre la photo d’Éloïse dans l’enveloppe à la suite de sa tricherie.

Il faut dire qu’éviter l’élimination de justesse en raison de ladite tricherie était une excellente source de motivation!

Vincent a su comment bien jouer ses cartes, et surtout quand mener ses combats. Le tout en parvenant à trouver l’amour et à faire évoluer sa relation de semaine en semaine. Que demander de plus?

Le fait est que chaque type de téléspectateur d’OD a pu trouver son compte dans le parcours de Vincent et Noémie, ce qui n’était tout simplement pas le cas de leurs adversaires.

Le meilleur est à venir?

Des quatre saisons de l’ère Jay Du Temple, OD Chez Nous fut probablement la moins mémorable du lot pour ce qui est du spectacle, mais également celle qui pourrait permettre à l’émission de passer au niveau supérieur.

Pour Julie Snyder et son équipe, cette saison devrait s’imposer au cours des prochains mois comme celle dont il faudra tirer le plus de leçons, le public leur ayant clairement fait savoir qu’il désirait voir l’exception devenir la règle.

La diffusion de Big Brother Célébrités en janvier pourrait également donner quelques idées à la production quant à la façon de mieux pousser ses idées afin de créer davantage d’impact pour ceux qui vivent le jeu, et ceux qui le regardent.

À défaut de s’être imposée comme une édition riche en bisbille et en zizanie, Occupation Double Chez Nous aura été une année de têtes fortes, de caractère, d’erreurs, d’apprentissages, de prises de conscience et d’humilité.

Il ne reste plus qu’à voir ce qu’il restera de tout ça en septembre 2021...