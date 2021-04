«Occupation Double»: premiers échanges de salive, malaises et douce vengeance

Julie Perreault via Noovo

On ne s’est certainement pas ennuyé, ce dimanche 4 octobre, en visionnant le plus récent épisode d’Occupation Double Chez Nous. Les échanges de salive ont enfin commencé, le demi défensif des Eskimos d’Edmonton du EE Football Team a profité de l’annulation de la saison de la LCF pour entamer son plan B (ses mots), Julie a encore une fois fait beaucoup jaser, et Charles a continué de prendre son rôle de leader beaucoup, BEAUCOUP, trop à coeur.

Avant toute chose, nous devons donner à César ce qui lui revient : la production était en feu ce week-end, notamment lors de l’arrivée de Jordan, le nouveau candidat qui n’en a que faire des synonymes (Stacey est une «belle blonde», on avait compris la première fois).

Un revirement qui a vite pris des allures de scène de comédie romantique pour ados lorsque le monteur de l’émission s’est visiblement beaucoup amusé à alterner entre les moments de complicité partagés par Stacey et Jordan aux Îles de la Madeleine, et la solitude ô combien pesante d’un Vincent cherchant quelque part au bout de l’horizon son avenir avec ladite «belle blonde».

Le tout sur un fond de musique rock brassant visiblement beaucoup d’émotions.

Magnifique!

Mais peu importe puisque de toute façon, une fois revenu dans Lanaudière, c’est finalement avec Noémie que Vincent a choisi d’échanger un peu de salive.

Quelques instants plus tard, le «pas vraiment premier french de la saison» entre Charles et Éloïse en plein milieu du party de la semaine a été applaudi à tout rompre par les nombreux témoins de la scène.

On aurait cru que le mâle alpha autoproclamé d’OD Chez Nous venait tout juste de mettre un genou par terre pour faire la grande demande à celle qu’il connaît depuis environ deux semaines.

On se calme, les enfants!

C’est lui le leader...

Parlant de Charles, son rôle de meneur dans la maison des gars semble de plus en plus lui monter à la tête.

Ce fut particulièrement le cas lors d’une discussion animée où ce dernier exigeait (à la place de William) que Carl avec un C fasse preuve de transparence et rende des comptes à ses confrères en ce qui a trait à ses rapprochements avec Andréanne.

Car oui, le fin stratège William a décidé de donner toute la place à Carl lors du party au risque de tout perdre afin qu’Andréanne puisse faire un choix plus éclairé, et mettre un terme à un autre triangle amoureux.

Un geste noble en théorie qui a rapidement pris le champ lorsque les gars ont mis la pression sur Carl pour que ce dernier fasse part de sa vision des choses et de son interprétation de celle d’Andréanne… avant de les remettre aussitôt en question.

Ce ne fut pas le moment le plus glorieux de la saison, disons-le ainsi.

Les limites du courage

Sans surprise, c’est Martine qui a été éliminée cette semaine, elle dont la personnalité, disons, imprévisible, l’a passablement limitée dans ses rapprochements amoureux avec les gars, et amicaux avec les filles.

La délibération a toutefois donné lieu à un autre moment particulièrement malaisant concernant Julie, qui fut sauvée in extremis.

Oui, Julie a sa place dans l’aventure. Mais d’un autre côté, la situation actuelle la place de plus en plus dans une position de grande vulnérabilité. Il y a des limites à demander à quelqu’un d’incarner une belle leçon de courage et de détermination en étant complètement coupée du monde extérieur. Le tout devant le Québec en entier, devons-nous le spécifier.

Julie doit donc continuer de porter le fardeau de la diversité et des filles qui n’ont pas eu la chance de faire OD avant elle, tout en pavant la voie pour celles qui pourraient avoir la chance de vivre l’aventure au cours des saisons à venir.

Le tout en regardant les filles autour d’elle papillonner avec les gars, pour ne ressentir que la peine et la frustration de ne pas avoir été choisie par l’un d’entre eux.

Naadei a beau avoir de la difficulté avec les changements d’humeur de Julie lorsqu’on parle des rapprochements entre Patrick et certaines filles, on comprend que la candidate soit de plus en plus à fleur de peau durant ces discussions.

Martine ayant le sens du spectacle, elle a profité d’un privilège visiblement fort apprécié avant son départ pour mettre Charles et Jamie en danger, question de se venger un peu d’Éloïse, avec qui elle ne s’était pas particulièrement bien entendue.

Quant à Jamie, il fut choisi un peu par défaut, car Martine ne pouvait pas mettre Patrick en danger en raison de son immunité, ce qui lui aurait permis de faire d’une pierre deux coups en plaçant Naadei, avec qui elle ne s’était pas particulièrement bien entendue non plus, dans une position un peu précaire.

Les candidats de la maison mixte devront mettre un troisième garçon en danger en vue de cette élimination surprise, qui aura lieu ce mardi 6 octobre.

Tant qu’à partir, autant créer un peu de zizanie avant de claquer la porte!