«Occupation Double»: une mise au point pour Charles, une première crise pour Karine

Julie Perreault via Noovo

Jay Du Temple et la production d’Occupation Double Chez Nous ont finalement plus que tenu leurs promesses, ce dimanche 18 octobre, avec leur fameuse «twist suprême».

Non seulement les cinq candidats des éditions précédentes (Julie-Anne, Kiari, Kevin, Karine et Cintia) ont bel et bien fait leur entrée dans l’aventure, aucun d’entre eux n’a eu à faire face à une élimination précipitée, et tout ce beau monde a pris le contrôle (presque) total de la maison mixte et de ses privilèges tant convoités.

Bien joué, la production, bien joué.

Oui, nous avons douté (avec raison), mais vous avez su livrer la marchandise.

La game vient de changer

L’entrée en scène des vétérans fut d’ailleurs pour le moins fracassante.

Nous étions tous évidemment curieux de voir à l’oeuvre Karine, qui disait avoir gagné en maturité et travaillé énormément sur elle-même depuis son passage à OD Bali, espérant probablement ne pas commettre les mêmes erreurs cette fois-ci.

L’attente aura finalement été de courte durée avant que nous puissions voir Karine nous offrir une crise digne de ce nom. Le tout après que la principale intéressée eut soudainement pris conscience que les gars qui l’intéressaient étaient tous déjà potentiellement pris.

Bref, Karine a dû passer à travers le même constat que la vaste majorité des candidats ayant effectué une entrée tardive à OD au cours des quatre dernières saisons.

Pour notre plus grand bonheur, cette légère perte de contrôle a eu lieu devant une Cintia qui fut aussitôt prise d’un fou rire, ébahie face au surréalisme de la situation.

C’est d’ailleurs cette même Cintia qui a complètement volé la vedette pour toutes les bonnes raisons dans l’épisode diffusé ce dimanche. Sa réplique facile et son franc-parler détendu ont soufflé tel un vent de fraîcheur sur les maisons frileuses de la Montagne Coupée.

Du côté des candidats qui semblent (réellement) avoir changé d’attitude, c’est un Kiari beaucoup plus enthousiaste et détendu qui nous a été présenté dimanche soir. Ce dernier a visiblement retenu une leçon ou deux de son passage en Afrique du Sud.

Pour sa part, Kevin a continué de miser sur la même formule qui lui avait permis d’être nommé coup de coeur du public l’an dernier, tandis que la présence de Julie-Anne a déjà semblé déranger quelques filles (Naadei pour ne pas la nommer).

L’autre version des faits

Notre ami Charles a eu la (mal)chance de devoir commenter une rumeur relayée abondamment au cours des dernières semaines par certains sites à potins pour qui le terme «mise en demeure» ne veut visiblement pas dire grand-chose.

Ladite rumeur avançait que Charles aurait fait les auditions d’Occupation Double Chez Nous alors qu’il était toujours en couple. C’est d’ailleurs son ancienne flamme qui a bien voulu partager sa version des faits à qui voulait bien l’entendre (et la publier).

La nouvelle semble avoir particulièrement déstabilisé notre fervent défenseur de l’honnêteté et de la transparence, qui a aussitôt voulu rectifier le tir en disant que même s’ils habitaient tous deux sous le même toit au moment des faits, ils n’étaient plus en couple depuis un certain temps. Et que la situation était on ne peut plus claire pour les deux partis.

Lors du party de la semaine, le candidat toujours avide d’informations a fait exactement ce qu’il attend des autres participants en expliquant toute l’histoire à Éloïse, qui a été tout aussi choquée par la diffusion de cette «fake news» (nous sommes à deux semaines de l’élection présidentielle américaine après tout).

La production a d’ailleurs semblé vouloir éviter de répéter les erreurs des saisons précédentes, notamment en ce qui a trait à Mathieu et à son utilisation abusive du mot «vidange» l’an dernier, en présentant rapidement un côté beaucoup plus positif et moins irritant de Charles, plutôt que d’attendre que la situation ne dégénère davantage.

Ce dernier demeure un joueur absolument redoutable dont la stratégie pourrait fonctionner à la perfection... s’il parvenait simplement à garder les deux pieds sur terre et à présenter un côté plus modeste de sa personne.

OD en bref

Vincent et Noémie ont probablement battu un record de vitesse (non, ce n’est pas ce que nous voulons dire?) en ayant déjà des rapprochements intimes au coeur d’un Tokyo virtuel.

Luis Maxime a besoin d’une nouvelle flamme, et ça presse.

Son séjour à Toronto avec Naadei n’était déjà plus qu’un lointain souvenir pour Jordan lorsque ce dernier a (finalement) eu la chance de rencontrer Julie-Anne.

Naadei semble avoir (finalement) jeté son dévolu sur Parick, mais c’est loin d’être clair.

Les paris sont ouverts à savoir si Carl avec un C sera en mesure de formuler une phrase complète d’ici la fin de la saison.

Jamie… Passons. Pour l’instant...