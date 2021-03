«Occupation Double Afrique du Sud»: Mathieu (Robi) et Trudy complètent la remontée

Instagram/od.officiel

C’était soir de grande finale, ce dimanche 1er décembre, à Occupation Double Afrique du Sud. Les trois couples finalistes, Claudie et Mathieu, Alex-Anne et Kiari et Mathieu (Robi) et Trudy, ont dû faire une petite escale sur l’Île Maurice avant de mettre un terme à dix semaines de rapprochements, de drames et de revirements au Casino de Montréal.

Mais avant de connaître l’identité des candidats qui ont su le plus charmer le public québécois (ou bénéficier de la meilleure campagne de levée de fonds de leurs proches, c’est selon), les six finalistes ont dû s’adonner à quelques compétitions amicales… et répondre de leurs actes dans certains cas.

Les dernières (mauvaises) surprises de capitaine Twist

Question de créer quelques malaises, Jay Du Temple a convié les participants à un quiz de type «Qui a dit quoi?», et Mathieu en a pris pour son grade deux fois plutôt qu’une.

D’abord, lorsqu’il a réalisé que malgré tout ce qu’il a dit et fait dans le dos de Kevin au cours des dernières semaines, ce dernier a (naïvement) décidé de protéger son couple au détriment de ses amis. Le bébé golden retriever a affirmé par la suite qu’il avait «eu l’air épais à chaque occasion» qu’il était monté aux barricades contre le moustachu, et qu’il se sentait «comme une vraie merde».

Mathieu a également reconnu, lors du dernier souper de la saison, qu’il s’était surpris lui-même à avoir poussé la méchanceté aussi loin à l’égard de Kevin, et que le roi de la jungle ne méritait définitivement pas tant de hargne de sa part.

Ensuite, Mathieu a dû revenir sur ce moment où il avait confié à Chris qu’il trouvait Claudie trop intense et insécure, ce qui n’a évidemment pas plu à la principale intéressée, qui a aussitôt éclaté en sanglots.

Mathieu a défendu son point en remettant ses paroles en contexte, mais Claudie a tout de même exprimé certaines craintes en ce qui a trait à ce qu’elle risquait de découvrir en regardant les émissions.

Disons simplement que les deux tourtereaux risquent d’avoir de très longues discussions maintenant que l’aventure est terminée.

Et les grands gagnants sont...

Sans surprise, c’est Kevin qui a été élu «candidat coup de coeur» par le public, lui qui a connu un parcours pour le moins intense et rocailleux, ayant notamment vu son Top 1 (Camille) changer son fusil d’épaule à mi-parcours et se tourner vers son bon ami Louis, en plus des attaques répétées - et souvent injustifiées - de quelques candidats à son endroit.

Eh oui, Camille, le Québec a vraiment voté pour Kevin.

Au moment de son couronnement, le roi de la jungle a d’ailleurs échangé une poignée de main et un regard qui voulaient tout dire avec Mathieu. Un (autre) moment de malaise qui n’est évidemment pas passé inaperçu. Nous le répétons : nous avons très hâte à l’heure de vérité.

Et sans surprise (une fois de plus), ce sont Mathieu (Robi) et Trudy qui ont ensuite mis la main sur le condo à Mirabel et tous les prix qui viennent avec.

Une victoire pour le moins significative pour deux candidats qui ont connu un parcours pour le moins inusité, Trudy qui n’était le Top 1 d’aucun candidat avant l’arrivée de Mathieu, et ce dernier qui a dû s’y prendre à trois reprises pour finalement effectuer son entrée dans les maisons.

Définitivement, «c’était bon cette année»!

L’heure de vérité d’Occupation Double Afrique du Sud sera diffusée ce dimanche 8 décembre à 18h30, sur les ondes de V.