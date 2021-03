«Occupation Double Afrique du Sud»: l'art de quitter la tête haute

Mais lorsque Jay Du Temple a confirmé, durant le party Mille et Une Nuits (soirée à laquelle Justin Trudeau n’était pas invité, heureusement), le nombre d’enveloppes rouges utilisées pour l’élimination de la semaine, le départ de Kevin semblait de plus en plus inévitable, en plus de mettre une ambiance que Mathieu (Robi) a justement qualifié de «m*rde».