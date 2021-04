Novak Djokovic a contracté la COVID-19

Anadolu Agency via Getty Images

BELGRADE, Serbie — Novak Djokovic a été déclaré positif au coronavirus, mardi, après avoir participé à un tournoi exhibition de tennis qu’il a organisé en Serbie et en Croatie.

Djokovic a été critiqué pour avoir organisé le tournoi et fait venir des joueurs d’autres pays au milieu de la pandémie de coronavirus.

Viktor Troicki a fait savoir, mardi, que lui et sa femme enceinte avaient tous deux été diagnostiqués avec le virus, tandis que le Bulgare Grigor Dimitrov, triple demi-finaliste en Grand Chelem, a annoncé dimanche qu’il avait subi un test positif. Borna Coric a joué contre Dimitrov, samedi, à Zadar, et il a révélé qu’il était lui aussi positif au virus.

“Tout ce que nous avons fait au cours du dernier mois, nous l’avons fait avec de bons mobiles et des intentions sincères, a confié Djokovic. Notre tournoi visait à unir et à partager un message de solidarité et de compassion dans toute la région.”