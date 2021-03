Trois nouvelles séries à regarder en rafale

À la recherche de nouvelles séries de fiction à regarder en ligne pour vous divertir et vous changer les idées? Faites le plein de nouveautés avec ces trois séries originales en format court, disponibles gratuitement en ligne sur TV5 et Unis TV .

Avec tout ce temps passé à la maison, le besoin de s’occuper l’esprit s’accroît. Voici des séries hautement divertissantes qui vous permettront de vous détendre, ou encore de vous tenir en haleine, un épisode à la fois. Pour ceux et celles qui n’ont ni le temps, ni l’envie d’un marathon de plusieurs longs épisodes, ces trois courtes séries sont pour vous. Vous pouvez même visionner une saison complète en un avant-midi, en vous prélassant sur la terrasse, ou encore en une soirée, sur votre portable ou votre téléphone! C’est vous qui décidez du moment et du lieu.



La loi c’est la loi

Co-scénarisée et personnifiée par Émile Schneider et Hugolin Chevrette, cette tragi-comédie satirique policière décoiffe! Derrière son ton provocateur et ses scènes tantôt rocambolesques ou loufoques, son propos ne manque pas de confronter les limites des libertés individuelles et collectives dans une société fragile.