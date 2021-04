De nouvelles enseignes dans le Village gai sont retirées à la suite de critiques

Une publication Facebook de la SDC du Village montrant certains des slogans qui ornent cette artère a déclenché tout un lot de réactions. Les slogans «J’aime quand tu viens», «Drag-moi où tu veux» et «F*ck les étiquettes» ne seront plus visibles d’ici quelques jours, a précisé la SDC du Village.

«L’image que vous donnez au village est aberrante... un marketing de très mauvais goût, bas de gamme et réducteur», écrit Dumas Junior, un utilisateur de Facebook. «J’ai de la difficulté à comprendre que quelqu’un ait proposé ceci et qu’en plus, un haut placé ait dit: wow, on a une bonne idée ici. Il me semble qu’il y a plus de talent artistique que ça dans la communauté que de se réduire à des jeux de mots aussi niaiseux», exprime-t-il.