La Nouvelle-Zélande n'a plus aucun cas actif de COVID-19

Les contrôles aux frontières demeureront en vigueur, a précisé la première ministre Jacinda Ardern, qui a cependant ajouté que les mesures de distanciation sociale et les restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler n’étaient plus nécessaires.

L’archipel du Pacifique Sud, qui compte une population de cinq millions d’habitants, a dénombré 1154 cas confirmés et 22 décès.

Plus aucune nouvelle contamination n’a été recensée depuis 17 jours. Cela faisait une semaine qu’il n’y avait plus qu’un seul cas actif.

Le directeur général du ministère de la Santé Ashley Bloomfield a annoncé lundi que cette personne s’était rétablie et n’était plus à l’isolement.

“Jalon important”

“Le dernier cas n’avait plus de symptômes depuis 48 heures et est considéré comme rétabli”, a précisé le ministère de la Santé.

Les événements sportifs ne seront plus obligés de se tenir à huis clos, une évolution majeure pour la fédération locale de rugby, qui va permettre à sa compétition “Super Rugby Aotearoa” de débuter dans des stades pleins.

“Nous sommes incroyablement fiers, et reconnaissants, d’être la première compétition sportive professionnelle au monde en position de permettre à nos équipes de jouer à nouveau devant leurs fans”, a déclaré le patron de New Zealand Rugby Mark Robinson. “Cela va être une compétition unique et ça tombe bien que les Néo-Zélandais aient la possibilité de participer”.