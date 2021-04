La nouvelle VG demande plus d'argent à Ottawa à cause de la pandémie

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

OTTAWA — La toute nouvelle vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, demande plus d’argent au gouvernement en raison des exigences sans précédent que la pandémie de COVID-19 fait peser sur son bureau.

Elle a rappelé que son prédécesseur, le vérificateur général par intérim Sylvain Ricard, avait déjà demandé 10,8 millions $ supplémentaires en février — avant même la pandémie. Or, son service aura maintenant besoin de plus de budget à cause de la COVID-19, a-t-elle soutenu.