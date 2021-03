Québecor Contenu et Trio Orange annoncent, ce lundi 8 juin, la production d’une nouvelle série scénarisée par Florence Longpré (M’entends-tu?) et Suzie Bouchard (Les suppléants, ALT, L’heure est grave), et réalisée par Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, Guibord s’en va-t-en guerre).

Autant en emportent les framboises est décrit comme une comédie dramatique agricole tournant autour d’une fermière, de ses travailleurs et de sa belle-famille. «Cascades rurales, ralentis, transformations et questionnements écologiques seront au rendez-vous», nous promet-on, dans cette nouvelle création qui «nous invite à la rencontre de l’autre».

«Je suis en amour avec ce projet et ces créateurs, il m’enivre et me fait peur à la fois, ce qui habituellement est bon signe. Nous sommes plus que comblés que nos mots se frottent à un sujet si complexe et à un réalisateur si sensible», a déclaré Florence Longpré, par voie de communiqué.