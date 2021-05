«On change d'air»: Patricia Paquin, Louis-François Marcotte et les débuts d’un café unique

L’an dernier, Patricia Paquin et Louis-François Marcotte prenait la décision de changer complètement de style de vie en vendant leur maison et leur chalet pour s’installer avec leurs enfants dans la région de Saint-Hilaire.

Un long processus que le couple avait illustré et partagé avec le public par l’entremise de la docu-série On change d’air , disponible dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.

À compter du jeudi 16 janvier, Patricia Paquin et Louis-François Marcotte proposeront la deuxième saison d’On change d’air, qui portera sur la création et la gestion de ce café unique, que le couple considère être le plus gros projet de sa vie, avec tout ce que cela implique en termes d’imprévus, de défis et de stress.