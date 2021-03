Les nouveaux noms proposés pour Asbestos ne font pas l'affaire de la population

SasinParaksa via Getty Images

L’administration municipale dit constater que “l’exercice possède une grande part de subjectivité par sa nature émotive” et explique qu’elle révisera les suggestions qu’elle a reçues et qu’elle allongera la liste des noms qui figurera sur le bulletin de vote.

“Le changement de nom, on le fait pour la population, donc on veut travailler avec elle pour y parvenir, a écrit le maire Hugues Grimard. Nous avons entendu ses préoccupations et c’est pourquoi nous réajustons le tir.”