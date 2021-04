Rouge dévoile les nouveaux animateurs d'«On est tous debout»

Anne-Élisabeth Bossé, Richard Turcotte et Meeker Guerrier seront les nouveaux animateurs de l’émission de radio On est tous debout, a annoncé Rouge, ce mercredi 17 juin.

À ce trio se joindront tous les matins Pierre-Yves Roy-Desmarais et une nouvelle équipe de collaborateurs.

Pour ce qui est du reste de la grille horaire, Julie St-Pierre sera de retour à la barre de Rouge au travail, Benoit Gagnon et Marie-Lyne Joncas animeront l’émission du midi, tandis que Véronique Cloutier et ses illustres collaborateurs vous accompagneront de nouveau en fin de journée dans Véronique et les fantastiques.