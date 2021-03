Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la première saison de la série française Caïd, la minisérie allemande The Houseboat, la comédie Yes Day (avec Jennifer Garner et Edgar Ramirez), la première saison de Last Chance U: Basketball, et la première saison de la téléréalité Marriage or Mortgage.