Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : The Haunting of Bly Manor, la série d’horreur To the Lake, plusieurs films mettant en vedette Adam Sandler, dont la nouveauté Hubie Halloween, la première saison de la téléréalité Deaf U, et The Forty-Year-Old Version.