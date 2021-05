Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la série documentaire Fear City: New York vs. The Mafia, la troisième saison de Good Girls, la première saison de Signs, la troisième saison de Norsemen, et la comédie romantique The Kissing Booth 2.