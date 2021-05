Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la mini-série The Eddy, la deuxième saison de Dead to Me, la première saison de Valeria, le documentaire Becoming, sur Michelle Obama, et le spectacle 23 Hours to Kill de Jerry Seinfeld.