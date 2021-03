Crave/Club illico/Tou.tv

Films d’hier à aujourd’hui, séries acclamées, documentaires percutants, il y a une fois de plus beaucoup à se mettre sous la dent cette semaine pour tous les télévores ayant un abonnement à l’une ou l’autre des plateformes de Bell, de Vidéotron et de Radio-Canada.

Sans plus tarder, voici les nouveautés offertes sur Crave en français, Club illico et Tou.tv (Extra) pour la semaine du 7 septembre 2020.



CRAVE EN FRANÇAIS

Côté séries, c’est une semaine assez tranquille sur Crave en français. Vous pourrez voir la deuxième saison de Sexe, meurtre et mensonges, et les finales de la docu-série L’accusation et de la cinquième saison de Billions (sous-titrée en français).

Les amateurs de cinéma, quant à eux, pourront voir ce week-end le documentaire musical Robbie Robertson et The Band, le film d’animation Espions incognito, le drame de guerre Une vie cachée (du réalisateur Terrence Malick), ainsi que le drame judiciaire La voie de la justice (avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson), accompagné du documentaire Bryan Stevenson: la voie de la justice.



CLUB ILLICO

Les abonnés du Club illico auront l’occasion d’en apprendre davantage ce week-end au sujet de l’impératrice russe Catherine II grâce à la série librement inspirée de sa vie The Great, créée par Tony McNamara (The Favourite) et mettant en vedette Elle Fanning et Nicholas Hoult.

Cinq films s’ajoutent également à la sélection de la plateforme, dont les films français All Inclusive (avec Franck Dubosc) et l’inspirant drame sportif De toutes nos forces, en plus de Venom (avec Tom Hardy), Nous sommes les Miller (avec Jason Sudeikis et Jennifer Aniston), et la comédie familiale La liste de Jessica Darling (v.f. de Jessica Darling’s It List).



ICI TOU.TV (EXTRA)

De leur côté, les abonnés d’ICI Tou.tv Extra pourront visionner la minisérie britannique Un monde en feu (v.f. de World on Fire), qui plonge au coeur du quotidien de gens ordinaires en Grande-Bretagne, en Pologne, en France, en Allemagne et aux États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale.