Les films et les séries à voir en avril sur Crave en français

La quatrième et dernière saison de Cardinal et les premières saisons de The L Word: Génération Q et de Work In Progress débuteront en avril, sur Crave en français.

Les productions québécoises Jérémie (Vrak) et Vendre on rénover au Québec (Canal Vie) seront également disponibles dans leur intégralité.

La grande finale de la première saison de l’excellente série Pour toujours, plus un jour (avec Pier-Luc Funk et Catherine Brunet) sera diffusée le 21 avril prochain.

Les abonnés de Super Écran pourront également voir les deux nouvelles productions originales du réseau HBO sous-titrées en français : Run (avec Domhnall Gleeson et Merrit Wever) et la minisérie I Know This Much Is True (avec Mark Ruffalo, Melissa Leo et Juliette Lewis).

Côté cinéma, plusieurs films québécois s’ajouteront au catalogue de Crave + Super Écran, dont le méga succès Menteur, Ca$h Nexus, Fabuleuses, Dérive, Jeune Juliette et Une colonie.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Super Écran pour le mois d’avril 2020 ci-dessous :

CRAVE



NOUVELLES SÉRIES - 1 épisode par semaine

- Cardinal: Avant la nuit (Saison 4) - Dès le 7 avril

- The L Word: Génération Q (Saison 1) - Dès le 12 avril, à 22h

- Work in Progress (Saison 1) - Dès le 20 avril, à 20h30



SÉRIES COMPLÈTES

- Jérémie (Saisons 1 à 5) - Dès le 17 avril

- Vendre ou rénover au Québec (Saisons 1 à 4) - Dès le 3 avril



FIN DE SAISON

- Les naufragés de l’amour - Mardi 7 avril

- On Becoming a God in Central Florida - Mardi 14 avril

- Pour toujours, plus un jour - Mardi 21 avril



DOCUMENTAIRES

- Bill Cosby: Scandale à l’américaine - Dès le 24 avril

- Notre-Dame en flammes - Dès le 10 avril

- Survivre à R. Kelly - Dès le 24 avril





CRAVE + SUPER ÉCRAN



SÉRIES SOUS-TITRÉES EN FRANÇAIS

- I Know This Much I True (Minisérie) - Dès le 27 avril, à 21h

- Run (Saison 1) - Dès le 13 avril, à 21h



FILMS

- Abominable - Dès le 3 avril

- Ça: Chapitre 2 - Dès le 24 avril

- Ca$h Nexus - Dès le 22 avril

- La disparition des lucioles - Dès le 22 avril

- Dérive - Dès le 22 avril

- Douleur et gloire - Dès le 24 avril

- Fabuleuses - Dès le 24 avril

- Jeune Juliette - Dès le 22 avril

- Il était une fois à… Hollywood - Dès le 3 avril

- Menteur - Dès le 3 avril

- Planète sous haute tension - Dès le 22 avril

- Sharkwater Extinction: le film - Dès le 22 avril

- Terre, feu et glace (sous-titré) - Dès le 22 avril

- Une colonie - Dès le 22 avril