Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada sera connu ce soir

THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese

Au moins 175 000 membres de la formation se sont prononcés dans le cadre de la course à sa direction. Les résultats du scrutin doivent être dévoilés en soirée, à l’occasion d’un événement adapté aux directives sanitaires, au centre-ville d’Ottawa.

Il s’agira d’un rassemblement à la fois physique et virtuel, qui devrait comprendre un hommage au chef sortant Andrew Scheer .

Quatre candidats demeurent en lice: Leslyn Lewis, Peter MacKay, Erin O’Toole et Derek Sloan.

Tous ont promis d’abroger la taxe sur les émissions de carbone et deux lois fédérales concernant les ressources naturelles: l’une sur les examens environnementaux et l’autre interdisant la circulation des pétroliers le long de la côte nord de la Colombie-Britannique. Ils veulent également lever les restrictions sur les armes à feu récemment imposées par le gouvernement libéral et limiter davantage les investissements chinois au Canada.