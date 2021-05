Le nouveau billet de 5$ sera à l'effigie de l'une de ces personnalités

Plus tôt cette année, la Banque du Canada a annoncé qu’elle allait revoir la conception de ce billet, sur lequel figure actuellement le septième premier ministre du Canada, Wilfried Laurier.

Bank of Canada

Bank of Canada

La Banque a accepté les candidatures de Canadiens plus tôt cette année et des centaines de noms ont été proposés. Lundi, la Banque du Canada a publié la liste restreinte de huit personnes qui pourraient être le nouveau visage du billet de 5 $. Voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Terry Fox — 1958–1981

Probablement le personnage le plus connu des Canadiens sur la liste, Terry Fox a couru son Marathon de l’espoir à travers le Canada, il y a 40 ans, pour sensibiliser à la recherche sur le cancer. Il n’a jamais terminé la course puisque le cancer a atteint ses poumons, mais a recueilli près de 25 millions de dollars pour la recherche sur le cancer.

Pitseolak Ashoona — [c. 1904-1908]–1983

Robertine Barry («Françoise») — 1863–1910

Aussi connue sous le pseudonyme littéraire «Françoise», Robertine Barry a été la première femme journaliste canadienne-française. Elle a ardemment milité pour le droit de vote des femmes, l’éducation laïque et les victimes de violence domestique.

Binaaswi (Francis Pegahmagabow) — 1888–1952

Binaaswi a été l’ancien combattant autochtone le plus décoré de l’histoire du Canada. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale et à son retour au Canada, il a occupé des postes à la direction de la Première nation Wasauksing en Ontario et s’est engagé dans la défense des droits autochtones.