Noovo présente les chefs d'antenne de sa future salle de nouvelles

Noovo

Noovo a dévoilé, ce mercredi 2 décembre, l’identité des quatre chefs d’antenne qui dirigeront les émissions d’information de sa nouvelle salle de nouvelles, laquelle sera opérationnelle à compter du printemps 2021.

L’animatrice et journaliste Noémi Mercier prendra la barre de la portion nationale et du bulletin Montréal des bulletins de fin de journée en semaine.

L’ancienne cheffe d’antenne et coanimatrice de LCN Lisa-Marie Blais se chargera pour sa part des bulletins de fin de journée et de fin de soirée pour les régions de Québec, de la Mauricie, de l’Estrie et du Saguenay-Lac-St-Jean.

Le vétéran Michel Bherer prendra la barre des bulletins de fin de soirée pour la grande région de Montréal.

Finalement, l’animateur et chroniqueur Meeker Guerrier présentera les émissions d’information du week-end.

«Plus que jamais, le Québec a besoin d’une plus grande diversité éditoriale. L’arrivée de Noovo au sein de Bell Média permet une saine compétition au Québec et c’est l’ensemble de l’écosystème télévisuel québécois qui en profite. Avec la création de son service de l’information, Bell Média garde le cap sur son engagement de développer une offre bonifiée en programmation de nouvelles et de divertissement sur l’ensemble de ses plateformes», a expliqué Karine Moses, présidente de Bell Média Québec, par voie de communiqué.

En plus des quatre chefs d’antenne, Bell Média confirme également l’embauche de plusieurs professionnels ayant déjà fait leurs preuves sur d’autres réseaux et d’autres plateformes, dont Émilie Beaulieu (ancienne rédactrice en chef à Radio-Canada), Dominik Paulin (qui a autant travaillé à TVA qu’à Radio-Canada), Mick Côté (Urbania), Catherine Mauffette (ancienne rédactrice en chef à La Presse Canadienne) et Ariane Lafrenière (ancienne chef de pupitre à TVA et LCN).