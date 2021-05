Non, vous ne contracterez pas le coronavirus en buvant une Corona

RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

L’arrivée du nouveau coronavirus chinois (2019-nCoV) dans l’actualité a donné lieu à toutes sortes de réactions aux cours des dernières semaines, et aussi suscité son lot d’interrogations.

Parmi celles-ci, de plus en plus de gens se questionnent à savoir s’il existe un lien entre la bière mexicaine Corona et le virus en question.