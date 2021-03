Nombre record de plaintes contre les transporteurs aériens depuis mars

L’Office des transports du Canada affirme avoir reçu plus de 8000 plaintes concernant des transporteurs aériens depuis la mi-mars, un bilan sans précédent en cinq mois et demi.

Ce total dépasse l’ensemble des plaintes déposées pour la période d’un an comprise entre avril 2018 et mars 2019, et coïncide avec le tollé suscité par la décision de plusieurs transporteurs d’offrir un crédit de voyage plutôt qu’un remboursement pour la plupart des vols annulés à cause de la pandémie de COVID-19.