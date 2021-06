Parce que Noël, ça reste Noël

C’est dur de lâcher nos repères, de se résilier, de se résigner. Cette année, on sera peut-être séparé, clairement on sera divisé, le réveillon se passera dans différentes maisons. Tu seras peut-être dans une, je serai dans l’autre. Je serai avec les miens, tu seras avec les tiens, mais demain je t’appellerai et tu me raconteras. Tu me raconteras ton Noël, je te raconterai mon Noël et on va s’en remettre. Je t’enverrai des photos en textos, des p’tits bouts de vidéo. Ce sera différent, mais il y aura toujours ce petit goût sucré qui se dépose sur chaque matin du temps des fêtes, sur chaque nuit du temps des fêtes comme une rosée aromatisée.