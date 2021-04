«No Time To Die»: près de 94 000 $ dépensés en Coca-Cola pour une cascade

Les producteurs de James Bond ont révélé qu’ils avaient dépensé 55 000 livres anglaises (près de 94 000 $ canadiens) en Coca-Cola pour une cascade sur le plateau de No Time To Die.

Selon le coordonnateur des cascades Lee Morrison, c’est Daniel Craig qui a imaginé l’astuce permettant à sa doublure, le cascadeur Paul Edwards, de frapper une rampe de plus de 7 mètres à près de 100 km/h, de franchir un mur et d’atterrir ensuite sur des pavés.

Plus tôt ce mois-ci, les producteurs de No Time To Die ont annoncé que la sortie du film allait être reportée une deuxième fois à cause de la pandémie de coronavirus.