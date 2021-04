Nine Inch Nails surprend ses fans avec un nouvel album

Rich Fury via Getty Images

Nine Inch Nails a pris ses fans par surprise, ce jeudi 26 mars, en lançant son nouvel album, Ghosts V-VI.

Il s’agit évidemment de la suite de l’album instrumental Ghosts I-IV, paru en 2008. Au total, Trent Reznor et Atticus Ross proposent 23 nouvelles pièces instrumentales divisées en deux parties : Ghosts V: Together et Ghosts VI: Locusts.