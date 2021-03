Netflix proposera une série documentaire sur la traque pour retrouver Magnotta

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

La chasse à l’homme en ligne s’est par la suite intensifiée à mesure que des vidéos plus troublantes encore étaient publiées, notamment un fameux segment montrant le démembrement de Jun Lin en mai 2012. Ces images sordides avaient plus tard été présentées en preuve au procès.

Lors de son procès, Magnotta a reconnu avoir tué et démembré Jun Lin, mais il a tenté d’être reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.