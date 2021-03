Netflix fait un changement «populaire» avec ses «Top 10»

Netflix Les émissions et les films qui figurent dans le Top 10 arboreront aussi un badge pour pouvoir les identifier plus facilement. Sur la photo, la populaire série «Stranger Things».

Ceci est une annonce importante pour vous et tous ceux qui partagent votre mot de passe Netflix: vous pouvez maintenant voir quels sont les films et émissions les plus populaires sur la plateforme.

Comme Netflix l’explique dans un article de blogue, «pour la première fois», vous pouvez voir ce que les gens regardent dans votre pays au moyen d’une liste des «10 plus regardés». La rangée «Top 10» sera mise à jour tous les jours et présente un nouveau design pour se démarquer. Sa position sur la page dépendra de la pertinence des émissions et des films qui se classent dans le «Top 10» pour vous.

Outre la liste globale du «Top 10», il y aura une liste des films et des émissions de télévision les plus regardés lorsque vous cliquerez sur ces onglets respectifs. Les émissions et les films qui figurent dans le Top 10 arboreront un badge pour pouvoir plus facilement identifier ce que les autres téléspectateurs regardent pendant que vous naviguez sur le site.

Netflix a testé précédemment les listes des «Top 10» au Royaume-Uni et au Mexique, et a déclaré sur le blogue que «les membres les ont trouvés utiles dans les deux pays».

Netflix Canada Capture d'écran

Selon The Verge, la programmation originale de Netflix et les émissions sous licence seront éligibles pour les listes des «Top 10». Le Los Angeles Times a également noté que le classement serait déterminé en fonction du nombre de téléspectateurs ayant regardé les deux premières minutes d’une émission.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la différence entre les nouvelles listes «Top 10» et sa catégorie «Populaire sur Netflix».

La plateforme de diffusion en continu est reconnue pour être particulièrement avare de chiffres, diffusant régulièrement des données d’audience époustouflantes qui peuvent différer des mesures traditionnelles. Les utilisateurs peuvent-ils faire confiance à ces listes, étant donné que tout ce qui apparaît va probablement bénéficier d’une audience encore plus importante?

Plus tôt ce mois-ci, le service de diffusion en continu a ajouté un autre changement majeur, permettant aux utilisateurs d’arrêter les aperçus de lecture automatique, ce qui est super pour tous ceux qui naviguent la nuit et sont soudainement envahis par des clips bruyants de «The Ranch» d’Ashton Kutcher ou de «Fuller House» sans les Olsen.

Restez à l’affût pour voir si ces émissions se retrouvent également dans le «Top 10».