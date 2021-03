Neige hâtive: les producteurs de grains sollicitent le gouvernement

ritajaco via Getty Images

Benoît Legault, directeur général de l’organisme Producteurs de grains du Québec (PGQ), qui représente environ 10 500 agriculteurs , signale leur détresse, tandis que les conditions météorologiques compliquent cette fois la récolte du maïs . Celle-ci s’annonce pénible et coûteuse, avec seulement un quart des superficies récoltées à la mi-novembre.

«Les conditions printanières ont fait en sorte que les producteurs ont pris deux à trois semaines de retard pour semer. Ça peut arriver certaines années et l’été permet quelques fois le rattrapage. Mais cette année, les conditions de croissance étaient un peu en bas de la moyenne, donc on voyait déjà en octobre que les plants étaient plus vulnérables», relève M. Legault.