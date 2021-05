Nathalie Normandeau dépose une requête en arrêt des procédures

Mme Normandeau fait face à des accusations d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement, d’entrepreneurs souscrivant à une caisse électorale et d’actes de corruption dans les affaires municipales.

«Devant des délais qui s’allongent et des procédures qui se complexifient inutilement, j’ai choisi de procéder ainsi. Notre système de justice prévoit cette option comme remède ultime aux délais inacceptables», a-t-elle expliqué, alors que 1390 jours se sont écoulés depuis son arrestation.

«Je n’ai rien à cacher. J’ai toujours clamé mon innocence. J’ai toujours voulu un procès. Les délais que je subis sont cruels et inhumains. Le périple judiciaire dans lequel j’ai été happée me place dans une situation personnelle et professionnelle intenable», a déclaré l’ex-députée du Parti libéral du Québec.