La conseillère municipale de Gatineau Nathalie Lemieux refuse toujours d’admettre que la Terre est ronde, plus d’un an après qu’une publication Facebook sur la question l’a mise dans l’embarras.

«Vous savez, Pierre, dans la vie tout est une question de croyances. On croit certaines choses parce qu’un jour on l’a entendu ou on l’a vu», a-t-elle affirmé en début d’entrevue. «Vos croyances sont différentes des miennes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de qui on est.»