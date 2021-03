Natalie Portman répond aux critiques de Rose McGowan

L’actrice a d’abord défendu son choix vestimentaire en présentant celui-ci comme un «simple hommage» aux «excellents films» réalisés au cours de la dernière année par Greta Gerwig, Lulu Wang, Lorene Scafaria, Marielle Heller, Mati Diop, Melina Matsoukas, Alma Har’el et Céline Sciamma. Des artistes dont le travail derrière la caméra n’a toutefois pas été jugé digne de mention par l’Académie.

VIEW press via Getty Images

Elle explique que les longs-métrages réalisés par des femmes sont plus difficiles à produire et à financer à Hollywood, et que les femmes qui voient leurs projets aller de l’avant doivent aussitôt faire face à de nombreux défis.