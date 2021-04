Nashville: des mises en garde avaient été faites sur le suspect avant l'explosion

NASHVILLE - Plus d’un an avant qu’Anthony Warner ne fasse exploser une bombe dans le centre-ville de Nashville à Noël , des agents se sont rendus chez lui après que sa copine eut dit à la police qu’il fabriquait des bombes dans une autocaravane garée sur sa propriété, selon des documents obtenus par l’Associated Press. Mais ils n’ont pas pu entrer en contact avec lui ni voir l’intérieur de son véhicule récréatif.

D’après la police, lorsque les agents sont arrivés au domicile de Mme Perry, il y avait deux pistolets déchargés à côté d’elle sur la galerie. Elle leur a dit que ces armes appartenaient à “Tony Warner”, et qu’elle ne les voulait plus dans la maison, soutient-on. Mme Perry, alors âgée de 62 ans, a été amenée dans un établissement pour une évaluation psychologique après s’être entretenue par téléphone avec des professionnels de la santé mentale.

Me Throckmorton a déclaré à “The Tennessean” que Mme Perry avait des craintes pour sa sécurité et pensait que M. Warner pourrait lui faire du mal. L’avocat était également sur les lieux ce jour-là et a déclaré aux policiers que M. Warner “parlait fréquemment de l’armée et de la fabrication de bombes”, selon le rapport de police. M. Warner “sait ce qu’il fait et est capable de fabriquer une bombe”, aurait affirmé Me Throckmorton aux agents.