Les hauts responsables de l’agence spatiale et de la société fondée par Elon Musk en 2002 étaient réunis depuis jeudi au centre spatial Kennedy, en Floride, pour vérifier que tout était prêt et sûr pour le premier vol de la capsule flambant neuve de SpaceX, Crew Dragon, avec des passagers à bord.

«Tous les systèmes et sous-systèmes ont été évalués et, à la fin, nous avons approuvé le feu vert», a dit Jim Bridenstine, patron de la NASA, lors d’une conférence de presse virtuelle au centre spatial, dans une salle de presse vide, en raison de la pandémie de COVID-19 .

«Aucun autre équipage spatial n’a été en quarantaine plus longtemps que nous dans l’histoire», a dit Doug Hurley. Ils ont été testés deux fois pour le nouveau coronavirus, et «selon la rumeur, on sera encore testé avant le décollage», a-t-il ajouté.

Quant au maintien de la mission malgré les problèmes de confinement, Bob Behnken a philosophé: «quand on veut, on peut».

Depuis, seuls les Russes disposaient d’un moyen de transport vers l’ISS, et des dizaines d’astronautes américains (et d’autres pays) ont appris le russe et emprunté les fusées Soyouz, au départ du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, pour se rendre dans la station, occupée en permanence depuis 2000 par des Américains et des Russes.