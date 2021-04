La municipalité d'Asbestos s'apprête à changer de nom

«Je ne peux pas partir avec mes enfants et dire, ‘voici, je suis allé à l’école, voici, je me suis marié là, voici la maison de ma jeunesse’, a-t-il résumé lors d’une récente entrevue accordée à La Presse canadienne. Ces lieux n’existent plus.»

La meilleure décision

Grâce à un fonds de 50 millions $ mis sur pied par le gouvernement du Québec en 2012, la ville s’est diversifiée et ne dépend plus de l’extraction de l’amiante.

«On est rendu à l’ère post-amiante, note M. Grimard. On est fier du passé, on est fier de ce que les gens ont fait chez nous, mais on veut regarder l’avenir et se détacher de l’ère de l’amiante.»