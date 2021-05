Une première bande-annonce ultra-violente pour «Mortal Kombat»

Warner Bros.

La toujours très populaire franchise de jeux vidéo Mortal Kombat aura droit à une nouvelle adaptation cinématographique ce printemps. À un peu moins de deux mois de la sortie de celle-ci, Warner Bros. a dévoilé, ce jeudi 18 février, une première bande-annonce de ce long-métrage qui, fidèle à source d’inspiration, ne lésine pas sur la violence excessive et les effusions de sang.

Ce nouveau Mortal Kombat est le premier film réalisé par Simon McQuaid, d’après un scénario de Greg Russo et Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Godzilla, The Expendables), Le projet avait d’abord attiré l’attention en raison de la présence à la production de James Wan (réalisateur des films Saw, The Conjuring et Furious 7)

Bénéficiant d’un budget assez substantiel, l’équipe de production a visiblement laissé de côté le techno tapageur des années 1990 pour opter pour une approche esthétique plus «sombre et réaliste», tout en y incorporant allègrement les éléments plus fantastiques du récit, question de rendre justice aux pouvoirs surnaturels des différents personnages.

Contrairement à ses prédécesseurs, le film désire également faire honneur au côté très sanguinolent de la franchise, qui a fait sa bonne (ou sa mauvaise, c’est selon) réputation depuis ses débuts dans les arcades nord-américaines, en 1992.

Vous pouvez voir ces premières images ci-dessous (coeurs sensibles s’abstenir).



Nous suivrons cette fois-ci le parcours de Cole Young, un spécialiste des arts martiaux mixtes qui sera soudainement traqué par le cryomancien Sub-Zero à la demande de l’empereur Shang Tsung. Entouré de Jax, Sonya Blade, Kung Lao, Liu Kang et du dieu Raiden, Cole sera subitement mêlé à un tournoi dans lequel s’affrontent les meilleurs guerriers de la Terre et de l’Outre-Monde. Une compétition dont les enjeux pour la race humaine - et l’univers tout entier - sont beaucoup plus importants que ce qu’il pourrait imaginer.

Le film met en vedette Lewis Tan (Cole Young), Chin Han (Shang Tsung), Jessica McNamee (Sonya Blade), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena), Josh Lawson (Kano), Joe Taslim (Sub-Zero), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Ludi Lin (Liu Kang), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Elissa Cadwell (Nitara) et Daniel Nelson (Kabal).

La série de jeux vidéo de combat créée par Ed Boon et John Tobias avait déjà eu droit à deux adaptations cinématographiques au milieu des années 1990, le plaisir coupable Mortal Kombat en 1995, et l’incroyablement mauvais Mortal Kombat: Annihilation en 1997.