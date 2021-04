La mort d'un élu républicain infecté par la COVID 19 ébranle les milieux politiques

Luke Letlow, qui n’avait que 41 ans et ne souffrait d’aucun problème de santé sous-jacent connu, est mort mardi soir au Ochsner-LSU Health Shreveport, quelques jours avant le moment prévu de son assermentation, selon son porte-parole Andrew Bautsch. M. Bautsch a demandé de respecter la vie privée de la famille de M. Letlow “pendant cette période difficile et inattendue”.

Le sénateur républicain Bill Cassidy, un médecin qui a été déclaré positif au coronavirus plus tôt cette année et qui s’est rétabli depuis, semblait presque à court de mots dans une vidéo Twitter qu’il a publiée mardi soir concernant la mort de M. Letlow, s’interrompant à un moment avant de dire: “Cela ne fait que (...) démontrer que la COVID peut tuer. Pour la plupart des gens, ce n’est pas le cas, mais c’est vraiment une réalité. Alors, quand vous penserez à Luke, à sa veuve, à ses enfants dans vos prières, rappelez-vous également d’être prudents face à la COVID.”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a ouvert sa conférence de presse hebdomadaire, mercredi, au Capitole, en adressant ses condoléances à la famille du nouvel élu du Congrès et en faisant pression pour que les efforts soient accrus pour mettre fin à la pandémie. La leader démocrate a déclaré que la mort de M. Letlow liée à la COVID-19 pouvait “arriver à n’importe qui et cela est arrivé à près de 350 000 Américains”.

Inconstant dans ses précautions

Le président de la Chambre des représentants de l’État de Louisiane, le républicain Clay Schexnayder, a publié une déclaration s’attristant de la mort de M. Letlow et disant: “Cette pandémie est réelle et elle a emporté trop de nos proches. Trop de maris et d’épouses, de frères et soeurs, de pères et de mères, de filles et de fils.”