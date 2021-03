Montréal: la distribution de couvre-visages commence lundi dans le transport public

La Société de transport de Montréal (STM) distribuera 235 000 couvre-visages réutilisables jusqu’à la fin du mois de juin. La semaine prochaine, la distribution s’effectuera dans le réseau du métro, dans les plus achalandées et celles se trouvant dans des zones plus atteintes par la pandémie.

L’opération débutera lundi après-midi en assurant une rotation entre différents sites les plus achalandés du réseau entre le 25 mai et la mi-juin. Plus de 20 sites sont ciblés pour cette distribution, notamment les Terminus Centre-Ville et Mansfield, Angrignon, Vaudreuil, Chambly et Candiac de même que les gares Lucien-L’Allier, Vendôme, De la Concorde, Sauvé, centrale et Bois-Franc.