Montréal interdira tous les sacs de plastique cette année

Alarmée par la crise du recyclage et l’ébauche d’évaluation scientifique de la pollution plastique rendue publique la semaine dernière par Environnement et Changement climatique Canada, la responsable de la transition écologique et de la résilience, Laurence Lavigne Lalonde, a demandé au Comité exécutif d’agir «rapidement» pour interdire les sacs de plastique à usage unique.

«On nous disait que si les sacs étaient plus épais, les gens allaient les réutiliser», a rappelé Mme Lavigne Lalonde. «Je ne sais pas pour vous, mais moi c’est rare que je vais à l’épicerie et que je vois des gens ramener ces sacs-là pour une deuxième utilisation.»

Crise mondiale du plastique: on ne peut attendre 1000 ans pour prendre des décisions. C’est pourquoi notre admin. agit maintenant afin de modifier notre règlement et d’interdire le + rapidement possible tous les sacs de plastique dans les commerces de détail à Montréal. #polmtl pic.twitter.com/38wE3GoeMx

«Monsieur le directeur général [Serge Lamontagne], je vous demande qu’on change le règlement qui est présentement en vigueur concernant l’épaisseur des sacs et qu’on le modifie pour que ce soit une interdiction complète des sacs de plastique sur le territoire de la Ville de Montréal. Et ça doit se faire en 2020», a déclaré Mme Plante.

À travers le monde, plusieurs pays l’ont déjà fait, comme l’Italie, le Bangladesh et la Chine. Au Rwanda, la production, la distribution et l’importation des sacs de plastique non biodégradable sont interdites depuis 2008. Les propriétaires de commerce délinquants s’exposent à une peine d’emprisonnement d’un an. Même les bagages des touristes qui visitent le pays sont fouillés et les sacs confisqués.