Montréal met fin à l'expérience des trottinettes électriques

Les opérateurs se désolent de la décision

“Cette pause inattendue dans le programme de trottinettes électriques est incroyablement décevante et un recul majeur pour les gens d’une ville engagée réduire les embouteillages et les émissions carbone”, a déploré dans un communiqué Michael Markevich, directeur général de Lime Canada.

“Avec plus de 200 000 trajets et 50 000 utilisateurs en seulement trois mois, il est clair qu’il y avait une réelle demande pour des options de transport plus écologiques et pratiques”, a-t-il ajouté.