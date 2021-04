Montréal redevient l’épicentre de la pandémie au Québec

Plus de 300 éclosions actives de la COVID-19 sont répertoriées sur l’île de Montréal , mercredi, si bien que l’agglomération est redevenue l’épicentre de la pandémie au Québec.

Des 311 éclosions à Montréal, 137 sont dans des milieux de santé, dont 72 de plus de 10 cas.

Les quatre quartiers chauds demeurent Bordeaux-Cartierville, Parc-Extension, Saint-Laurent, Saint-Léonard et Saint-Michel. La source principale de transmission du virus est encore les contacts domiciliaires.

Le délestage de certaines activités médicales permet entre autres de réorienter des ressources vers les unités COVID. Les chirurgies urgentes et certaines en lien avec le cancer sont encore pratiquées, mais les listes d’attente comptent maintenant 48 000 personnes dans la métropole.

Le dépistage en baisse

La Dre Drouin prie les Montréalais de réduire les délais entre le début des symptômes et un test de dépistage. En ce moment, il s’écoule en moyenne 2,7 jours entre l’apparition des symptômes et le prélèvement. Elle souligne que c’est souvent la période où le virus est le plus contagieux.