Alerte orange: la Dre Drouin parle du début d'une deuxième vague à Montréal

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

«On voit clairement cette image de la courbe qui s’accélère, on est en train de le vivre actuellement», a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la situation, lundi matin.

La Dre Drouin a rappelé l’importance de respecter les règles dans le privé, aussi bien qu’en public, et de limiter les rassemblements intérieurs.

Le palier orange fait descendre de 10 à six - ou deux ménages - le nombre de personnes pouvant se rassembler dans une résidence.

«On va faire des interventions ciblées pour voir si le milieu est une source de transmission», a-t-elle indiqué, ajoutant que pour ce qui est du transport en commun, on n’a signalé aucune éclosion.

La Dre Drouin a aussi précisé que les déplacements non essentiels doivent être limités de Montréal vers les autres régions et vice-versa. Elle note toutefois que les déplacements entre Montréal et les couronnes nord ou sud - qui sont toujours au palier jaune - sont permis pour se rendre au travail ou pour aller s’occuper d’un proche, par exemple.