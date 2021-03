Montréal adapte son plan contre la chaleur accablante en mode pandémie

Un nouvel obstacle se dresse devant les autorités de santé publique dans la métropole alors qu’une vague de chaleur prématurée déferle sur Montréal. Un «plan chaleur» adapté à la réalité de la COVID-19 a été dévoilé mardi et sera déployé dans les prochains jours.

“Pour nous, le risque lié à la chaleur est un risque immédiat à la santé. Lorsqu’arrive une vague de chaleur extrême, l’impact peut être fatal chez des personnes très vulnérables comme celles en CHSLD”, a déclaré la directrice régionale de la santé publique. Les vagues de chaleur qui surviennent tôt en début de saison estivale seraient même plus dommageables.

Dre Drouin a rappelé les règles élémentaires afin de combattre la chaleur, soit de boire beaucoup d’eau, de rester au frais, si possible dans des lieux climatisés, sinon de se rafraîchir avec des serviettes d’eau froide, des douches fraîches ou des bains frais.

De plus, une demande a été adressée à la Ville de Montréal afin que les jeux d’eau dans les parcs soient remis en fonction le plus tôt possible. La Ville a confirmé par voie de communiqué que “les arrondissements ouvriront graduellement leurs jeux d’eau” dès maintenant.