Ce montage épique résume la pandémie avec des extraits de films de science-fiction et d'horreur

Le cinéaste Michael Dougherty, qui a écrit et réalisé Trick ’r Treat et Godzilla: King of the Monsters, et l’éditeur Evan Gorski ont mis leur connaissance des films de genre au service de cette tâche. Il en résulte un montage épique intitulé «Everything I Need to Know to Survive COVID-19 I Learned By Watching Sci-fi & Horror Movies» («Tout ce que je dois savoir pour survivre à la COVID-19, je l’ai appris en regardant des films de science-fiction et d’horreur».