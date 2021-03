Un arrêt brusque des gondoles fait plusieurs blessés à Mont-Sainte-Anne

La vitre d’au moins une cabine a été fracassée et on pouvait entendre les cris des gens qui étaient à l’intérieur des télécabines qui valsaient, selon plusieurs témoignages.

Un communiqué transmis plus tard dans la journée par Resorts of the Canadian Rockies, qui est propriétaire de la station de ski, évoque un “arrêt soudain non sollicité”.