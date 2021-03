Monia Chokri amorce le tournage de son deuxième film, «Babysitter»

Samir Hussein via Getty Images

Samir Hussein via Getty Images

La réalisatrice québécoise Monia Chokri, qui a remporté le prix Coup de cœur du jury du volet Un certain regard au dernier Festival de Cannes pour La femme de mon frère, entreprend cette semaine à Montréal le tournage de son nouveau film intitulé Babysitter qui devrait se dérouler jusqu’au 10 octobre.

Voici un résumé de l’intrigue : «Cédric perd son emploi chez Ingénierie Québec après avoir fait une blague sexiste qui devient virale. Encouragé par son frère, un intello bien-pensant, Cédric entame une thérapie et écrit Sexist Story, un livre qui se veut révolutionnaire et s’attaque à la misogynie. Nadine, exaspérée par l’introspection de son chum, elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la mystérieuse baby-sitter.»