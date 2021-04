«Mon fils»: une série aussi déchirante que nécessaire

Avec Mon Fils, les auteurs Anne Boyer et Michel d’Astous (L’heure bleue, 2 frères, Nos étés) signent une nouvelle série poignante dans laquelle il est évidemment question de maladie mentale (la schizophrénie, plus précisément), mais également du regard que nous portons sur celle-ci.

Une nouvelle série par laquelle le duo désire faire oeuvre utile en nous portant à réfléchir sur nos craintes et nos appréhensions face à ce type de maladies. Mais l’ensemble est mené avec une telle rigueur, une telle empathie et un flair dramatique tout aussi impressionnant qu’on ne peut parler ici d’une simple «série à message».

Nous sommes introduits au personnage de Jacob Fortin (Antoine L’Écuyer) alors qu’il vit ses premiers épisodes psychotiques. Avec le retour de son père dans le portrait et une peine d’amour qu’il tente de noyer dans la drogue et l’alcool, sa mère Marielle (Élise Guilbault) se force à croire qu’il ne s’agit que d’une mauvaise passe pour son fils qui a l’habitude d’exceller dans tout. Tout va se résorber. Il est impossible que SON fils puisse souffrir de schizophrénie.

Les auteurs présentent d’ailleurs une opposition percutante dans la façon dont nous avons l’habitude de réagir et de concevoir la maladie lorsqu’elle est physique et lorsqu’elle est mentale. Le tout par l’entremise du patron de Marielle (interprété par Tony Conte), dont la fille sera victime d’un accident de la route le poussant à ralentir ses activités professionnelles, mais qui se montrera beaucoup moins empathique lorsque son employée devra prendre soin de son fils.

Derrière la caméra, Mariloup Wolfe signe assurément l’une de ses plus belles réalisations en carrière. En plus du flair esthétique qu’on lui connaît, sa mise en scène se révèle des plus cohérentes dans sa façon de naviguer entre les différents points de vue par rapport au développement de la maladie (celui de Jacob, de Marielle, et de leur entourage), et dans sa façon d’en illustrer les effets.