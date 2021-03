Molson éliminera environ 190 postes en raison de l'automatisation de sa nouvelle usine

“Bien que l’innovation et les nouvelles technologies aient l’avantage d’améliorer notre efficacité (...), elles impliquent malheureusement que nous aurons besoin d’un moins grand nombre d’employés pour assurer les opérations de la nouvelle brasserie”, a écrit le président de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters, dans une lettre envoyée aux employés mardi et que La Presse canadienne a pu consulter.

Plus précisément, 87 employés permanents et 101 travailleurs temporaires seront touchés dans le cadre de cette restructuration qui s’échelonnera dans les 12 à 20 prochains mois. Molson Coors compte 1100 employés syndiqués et non syndiqués au Québec, dont près de 820 à Montréal.